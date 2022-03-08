Гайдай: обстрелян детсад в Северодонецке, в Рубежном есть погибшие

Рубежное, Кременная, Попасная — наиболее пострадавшие города от обстрелов российской армией 7 марта.﻿ Об этом, ссылаясь на главу областной военной администрации Сергея Гайдая, сообщает Новое время.

В Рубежном есть погибшие и раненые. В Северодонецке русские оккупанты обстреляли еще один детский сад.

"Потерпев очередное поражение при попытке ворваться в крупные города, россияне, срывая злобу, продолжают обстреливать жилые дома. Они считают это психологическим давлением и, вероятно, им не дано понять, что погибают обычные беззащитные люди. Однако даже увидев последствия, россияне не останавливаются — их остановит только пуля или плен" , — подчеркнул Сергей Гайдай.

Сообщается, что 7 марта примерно в 22:40 из-за вражеских обстрелов произошло возгорание квартиры на четвертом этаже дома по проспекту Московскому, 3, в Рубежном. Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жителей, однако одна женщина погибла еще при обстреле.

Осколочные ранения получили женщина, которая находилась по вышеуказанному адресу, и двое мужчин, проживающих по ул. Освободителей, 77, а.

Еще одна женщина получила осколочное ранение в Кременной — пер. Детский, 6. Повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.

"Мы имеем и очередные разрушения зданий: в 23:30 в результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, а два часа назад российским снарядом пробита крыша в детском саду № 42 в Северодонецке по ул. Курчатова, 17а" , — рассказал глава Луганской области.

Кроме того, в Лисичанске были повреждены железнодорожные пути, поэтому эвакуационный поезд 8 марта был отменен. Ожидается два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и 17:00.