Зеленский: влиятельные люди решили поставить крест на украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обвинил страны Запада, что они ничего не делают для того, чтоб остановить авиа- и ракетные удары войск РФ по Украине – не закрывают небо, не дают самолеты и системы ПВО. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Начал президент свое выступление с напоминания о том, что обычно в этот день, 8 марта, у украинцев был праздник.

"Украинки! Всегда в этот день мы поздравляем всех с праздником. С праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня", – сказал президент.

Зеленский также рассказал о потерях этой ночи.

"Оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбами. Наш мирный город, никогда в своей истории не угрожавший России!" – сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что в Мариуполе впервые за десятки лет, впервые со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок, а Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней в Украине.

"13 дней, когда мы слышим обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут", – сказал президент.

Он подчеркнул, что вина за смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, лежит на российском государстве.

"Ответственность за смерти – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо. От русских убийц", – заметил Зеленский.

Высказался президент и по поводу гуманитарных коридоров.

"Мне сказали, что Красный Крест, международный Красный Крест, запрещает нам использовать свою эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест! Как будто это их собственность! И это показательно. Это говорит об очень многом. О том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах", – считает президент.

Он сказал, что люди понимают: русские войска могут просто расстрелять этот транспорт в пути.