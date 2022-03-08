В СНБО рассказали, какие страны могут заявить территориальные претензии РФ
Не только Япония, но другие страны могут заявить территориальные претензии к Российской Федерации, сообщает Сегодня.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Как известно, Япония продолжает решать вопросы Курильских островов, находящихся сейчас в составе РФ.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что вопрос Курильских островов еще не решен.
"Для Токио указанные острова – предмет давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает под своим контролем", – говорится в сообщении.
Другие спорные территории
Есть еще несколько территорий современной РФ, исторически находившиеся в составе других государств:
- Карелия – провинция Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала Советскому Союзу.
- Калининград (до 1946 года Кенигсберг) – бывший город в Пруссии, взятый советскими войсками во время Второй мировой войны. 17 октября 1945 Пруссию присоединили к СССР.