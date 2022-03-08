В СНБО рассказали, какие страны могут заявить территориальные претензии РФ

Не только Япония, но другие страны могут заявить территориальные претензии к Российской Федерации, сообщает Сегодня.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Как известно, Япония продолжает решать вопросы Курильских островов, находящихся сейчас в составе РФ.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул, что вопрос Курильских островов еще не решен.

"Для Токио указанные острова – предмет давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает под своим контролем" , – говорится в сообщении.

Другие спорные территории

Есть еще несколько территорий современной РФ, исторически находившиеся в составе других государств:

Карелия – провинция Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала Советскому Союзу.

– провинция Финляндии, часть которой после поражения в Зимней войне 1939-40 годов (Советско-финской войне) Финляндия передала Советскому Союзу. Калининград (до 1946 года Кенигсберг) – бывший город в Пруссии, взятый советскими войсками во время Второй мировой войны. 17 октября 1945 Пруссию присоединили к СССР.