Арестович объяснил, почему россияне быстро согласились на переговоры

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему власти России согласились на переговоры с Украиной уже на второй день вторжения. Для этого, по его словам, были сразу три причины, сообщает Корреспондент.

Так, основными причинами быстрой готовности к переговорам стало то, что вторжение изначально пошло не так, как ожидали в Москве.

Кроме того, реакция Запада оказалась куда более резкой, чем та, на которую рассчитывали. При этом россиянам, по словам Арестовича, пришлось изображать из себя людей, которые готовы к прекращению войны.

По его мнению, переговоры были предложены для имитации процесса.

Также советник главы Офиса президента отметил, что от раунда к раунду переговоров требования России снижаются.