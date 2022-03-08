Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

Компания Shell plc объявила о намерении постепенно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Новое время.

В качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти.

Также компания закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

"Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы сожалеем об этом" , — заявили в компании.

В компании добавили, что направят прибыль от оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд.

Shell начнет поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. В компании подчеркнули, что изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени.