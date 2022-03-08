ГУР: РФ бомбит украинские города неуправляемыми бомбами свободного падения
Для бомбардировки украинских городов авиация РФ использует неуправляемые авиационные бомбы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В субботу, 5 марта, над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировку жилых кварталов города Чернигов. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен.
"Это Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск)", - говорится в сообщении.
Красноярцев дал показания, что российским военным командованием сознательно отдаются приказы о бомбовых ударах по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов.
При этом для ударов используется не высокоточное оружие, как утверждают военачальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения (не высокоточные) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500, сообщила разведка.
"Это приводит к значительным потерям среди мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры. Такие бомбардировки – очередное очевидное преступление против человечности армии оккупанта", - отметили в ГУР.