Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Марию Черную с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации и назначил на этот пост Андрея Райковича, ранее занимавшего должность городского головы административного центра области г.Кропивницкий, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие указы №№115/2022 и №116/2022 от 7 марта опубликованы на сайте главы Украинского государства.

Черная была назначена руководителем обладминистрации 28 мая 2021 года, в структурах обладминистрации работала с 2011 года.

Райкович, 1956 г.р., экс-предприниматель, политик, был депутатом Кировоградского областного совета, в 2015 году избран мэром Кропивницкого, баллотировался от Блока Петра Порошенко "Солидарность".