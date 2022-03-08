Живицкий: эвакуация из Сум была прервана хаотичной стрельбой

Первая эвакуационная колонна из Сум уже въехала на территорию Полтавской области.﻿ Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Свою публикацию он сопроводил видео, на котором видно движение эвакуационной колонны.

Тем временем, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по маршруту следования "зеленого коридора". Об этом он сообщил в своих официальных соцсетях.

По информации Живицкого, была стрельба в районе кольцевой на выезде из Сум (направление на Ромны).

"По автобусам не стреляли! Это не был бой или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди. Они открыли хаотическую стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону Низов", – сообщил глава ОВА.

По его словам, сейчас ситуация на выезде спокойная, и "зеленый коридор" есть.

"Конечно, этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности по выезду нет! Поэтому каждый должен взвешивать сам по поводу уровня опасности – опасности выезда или опасности оставаться в зоне боевых действий", – подчеркнул Живицкий.

Также он напомнил, что "зеленый коридор" действует с 9 утра до 21 вечера.

"Около 13 часов людей временно не выпускали из города. Сейчас дорога открыта. Маршрут движения: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава", – сказал глава ОВА.

Кроме того, он добавил, что есть автобусы, приехавшие в Сумы из Лохвицы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.

"Мы собрали весь транспорт, какой возможно, в Сумах, также коллеги из Полтавской области собрали около 30 единиц автотранспорта и направили к нам для эвакуации", – отметил Живицкий.

Он напомнил, что в приоритете – люди с инвалидностью, женщины с детьми, беременные. Также формируются колонны из частных автомобилей.