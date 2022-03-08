Генпрокуратура Германии расследует возможные военные преступления РФ в Украине

Генеральный прокурор Германии Питер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений российских войск в Украине, сообщает Слово и дело.

Так, прокуратура работает над сообщениями об использовании в Украине кассетных бомб, об ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводам, ТЭЦ и хранилищу ядерных отходов.

В центре внимания будут и так называемые списки целей, которые, как утверждаются, планируют ликвидировать российские или чеченские подразделения в Украине.

Согласно Международному уголовному кодексу, федеральный прокурор может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.