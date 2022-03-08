Арестович: Темпы продвижения противника существенно замедлились

На тринадцатый день войны наступление русских войск существенно замедлилось, а в некоторых направлениях полностью остановлено. Сейчас основные усилия врага направлены на информационно-психологическое воздействие на украинцев, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Об этом рассказал Алексей Арестович во время дневного брифинга 8 марта.

"Темпы продвижения противника существенно замедлились. И сейчас на отдельных направлениях, где они наступали, практически остановлено, а те силы, которые продолжают двигаться вперед, движутся малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех местах, которые они указывают в своих информационных сообщениях" , - заявил советник руководителя Офиса президента.

По его словам, именно из-за отсутствия успехов на земле и в воздухе, российские войска перенесли основные усилия на информационно-психологическое воздействие на население Украины.