ООН: Украину покинуло свыше 2 млн человек

Военное наступление России на Украину привело к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения, а также вынудило 2 млн 11,31 тыс. человек за 12 дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи, говорится в информации на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ей, больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу – 1 млн 204,4 тыс. человек. Венгрия приняла 191,35 тыс. беженцев из Украины, Словакия – 140,75 тыс., Молдова – 82,76 тыс., Румыния – 82,06 тыс., другие европейские страны – 210,24 тыс.

По данным УВКПЧ ООН, в Россию из Украины прибыло 99,3 тыс., в Беларусь – 0,45 тыс.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек" , – отмечает организация.

Организация уточняет, что право на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны означает, что в Европейском союзе очень мало пограничного контроля, поэтому данные о прибытии в Венгрию, Польшу и Словакию отражают только пересечение границы в этих странах, но, по оценкам ООН, большое количество людей переехало в другие страны. Кроме того, УВКПЧ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, выезжающих из Украины и возвращающихся домой.