Генштаб: белорусская армия приведена в боевую готовность, но деморализована

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что наблюдают признаки готовности военно-политического руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию белорусской армии в боевых действиях против Украины на стороне России.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 12:00 8 марта.

Отмечается, что произведена частичная перегруппировка сухопутных войск и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. В частности, вблизи зоны боевых действий находятся 6 батальоннотактических групп (БТГр) белорусской армии.

"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что сейчас Россия продолжает сосредотачиваться на создании условий для захвата Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева, а также на выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В Киевской области противник пытается удержать Бучу и стянуть дополнительные силы для проведения наступательных действий в направлении города Фастов. В направлении Иванкова российские войска продолжают наступление. В Ирпене российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность после значительных потерь.

Войска РФ пытаются блокировать Чернигов, а также установить понтонную переправу и в ближайшее время попытаются переправиться через реку Десна.

В Глухове (Сумская область) противник пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа, впрочем, успеха не испытал и был остановлен.

"В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности" , – отмечают в Генеральном штабе.

Также сообщается, что оккупационные войска РФ не отказываются от замысла ведения наступательных действий по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на админграницы Донецкой области.

"Совершена неудачная попытка наступления в районе н.п. Троицкое. Враг пытается восстановить наступление и захватить Мариуполь" , – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

"Враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское" , – добавили в Генштабе.

Отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Впрочем, сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.