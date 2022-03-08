Зеленский: сегодня – мы, завтра – Балтика, послезавтра – Польша

Украина сегодня борется за свою свободу и независимость, но успех нашей борьбы зависит не только от нашего государства, но и всех стран цивилизованного мира. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, как сообщает его пресс-служба.

"Сказать, сколько мы можем выдержать, – многое зависит не только от нас. Мы выдержим. И даже если они придут во все города, будет партизанская война. Никто нашу свободу и независимость не отдаст. Сегодня – здесь, завтра – страны Балтики, послезавтра – Польша, затем – Германия", – отметил Глава Украинского государства.

Как рассказал Владимир Зеленский, во время разговора с президентом США Джозефом Байденом он обсуждал вопросы поддержки Украины в небе.

"Мы хотим паритета в небе, хотя бы так, чтобы был баланс. Мы не можем отдавать преимущество только Российской Федерации, потому что она нас бомбит, расстреливает, бросает бомбы, запускает ракеты, боевые вертолеты, истребители, самолеты – много всего. Мы это не делаем, потому что у нас нет неба, мы его не контролируем", – сказал Президент.

Он отметил, что Украина обращалась в США и другие страны с просьбой предоставить военные самолеты советского производства, которые находятся на территории Польши.

"Мы изучили этот вопрос, мы знаем, где расположены эти самолеты производства еще советского времени, в каких государствах. Мы их попросили. И сейчас многое зависит в этом вопросе именно от Соединенных Штатов Америки", – сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что Президент США может приложить дополнительные усилия для решения этого вопроса.

"Я уверен, что Президент может сделать большее. Я уверен, что он может. И я хочу верить, что он способен это сделать", – сказал он.

Он подчеркнул, что Украина сегодня – это место свободы в центре Европы, и наше государство нуждается в защите от всех стран, разделяющих такие ценности.