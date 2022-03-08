В ОП назвали ошибку России на переговорах

Выдвижение ультиматумов на переговорах с Украиной было ошибкой российских властей, Киев на них не пойдет. Об этом во вторник, 8 марта, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который является членом украинской делегации на переговорах, сообщает Корреспондент.

"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", - говорит Подоляк.

Замглавы ОП в очередной раз заявил, что Украина на ультиматумы не согласится.