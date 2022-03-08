В ОП назвали ошибку России на переговорах
Выдвижение ультиматумов на переговорах с Украиной было ошибкой российских властей, Киев на них не пойдет. Об этом во вторник, 8 марта, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который является членом украинской делегации на переговорах, сообщает Корреспондент.
"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", - говорит Подоляк.
Замглавы ОП в очередной раз заявил, что Украина на ультиматумы не согласится.
"Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлят ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны", - заявил Подоляк.