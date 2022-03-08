Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине с Макроном и Шольцем

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олефом Шольцем выступил с призывом к "максимальному сдерживанию для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса" в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Центрального телевидения Китая, председатель КНР высказал обеспокоенность в связи с развитием ситуации в Украине.

"Мы должны призвать к максимальному сдерживанию, чтобы предотвратить широкомасштабный гуманитарный кризис", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что Китай опечален нынешними событиями в Европе.

Макрон и Шольц со своих сторон в беседе с Си Цзиньпином высказались за мирное урегулирование сложившейся ситуации путем переговоров.