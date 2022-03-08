Цены на пшеницу побили 14-летний рекорд

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину мировые цены на пшеницу превысили уровень, который наблюдался во время глобального финансового кризиса 2008 года, сообщает Дело.

Кроме этого, как отмечает агентство, воюющие страны также являются крупными поставщиками кукурузы, ячменя и подсолнечного масла.

На этом фоне цены на нее колеблются на рекордно высоком уровне.

В частности, по данным агентства, чикагские фьючерсы упали до $12,02 ($277,9 за 1 тонну) за бушель ($277,9) после того, как поднялись до $13,63 ($315,1 за 1 тонну), что является самым высоким показателем за всю историю торгов.

К самому высокому уровню с 2012 года приближается и торговля кукурузой.

В то же время, несмотря на стремительный рост цен на пшеницу, цены на рис были более скромными и приблизились к самому высокому уровню с мая 2020 года.

В марте министры сельского хозяйства стран G7 организуют специальную встречу, на которой планируется обсудить влияние войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность и способы стабилизации рынков.