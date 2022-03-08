Резников – свободному миру: Кремлю наплевать на ваши попытки разговаривать

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям всех стран мира. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты летят на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня – это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши.

Не повлияли никакие оговорки, попытки диалога или обеспокоенность. Никакие международные правила и механизмы. Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другой институт, где вы пытаетесь сохранить его присутствие. Российские солдаты ведут себя как террористы и трусы" , - сообщил министр.

Он отметил, что за 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов. Также установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и более 70 ранили. В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более 800 раненых гражданских.

"Эти данные точно неполны. Ведь враг устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тыс. украинцев. Их постоянно обстреливает авиация, реактивная артиллерия, ракеты.

Российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, через которые пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали упустить. Они убивают тех, кто пытается от ранения или голода спасти заложников террористов. Это военные преступления" , - сказал Резников.

Он добавил, что в Украине много иностранцев, которые также страдают от военных действий.

"Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный крест, ОБСЕ? Они спрятались. Обращаю ваше внимание, что сегодня около 10 000 студентов из других стран, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2 000 из них уже взяты в заложники российскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива" , - отметил глава Минобороны.

Резников добавил, что молодые люди находятся в заблокированных и обстреливаемых российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе, а потому фактически армия РФ "ведет войну со всем миром".

"Украина была и является домом для представителей более 100 наций. Мы всегда жили в мире. У нас много смешанных браков, в которых родились прекрасные дети. И этих детей теперь убивают оккупанты" , - сказал министр.

Он напомнил, что оккупанты держат в заложниках журналистов. Так, сейчас известно о гражданах Британии в городке Стоянка-2. Также обстреляли группу и ранили еще одного журналиста – гражданина Британии. Журналист, гражданин Швейцарии был обстрелян и ограблен оккупантами Николаевской области.

"К сожалению, вы до сих пор разрешаете оккупантам это делать. Сегодня я хочу сказать вам одно – не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы" , - призвал министр.

Он отметил, что за 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России.

"Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, которые длились 6 лет. Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане. Мы уже уничтожили 300 танков и тысячу бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа, ужасающих Африку, Ближний Восток, но не Украину, мы их уничтожаем, как и всех других террористов, которые накрывают ракетами наши города, которые расстреливают детей" , – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что "сегодня у Европы есть шанс победить тирана, который запугивал всех вокруг десятилетиями" , однако для этого необходимо, чтобы Украина устояла.

"Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен" , - отметил Резников.

По его словам, кроме оружия, с каждым днем возникает вопрос общей устойчивости, Украине нужны ресурсы, чтобы одевать армию и кормить людей, а также чтобы быстро восстановить разрушенное.

"Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Потому что они привлекут войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решение. Ведь идет война в Европе. Кремль может зажечь новые очаги. Но мы будем биться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизнь. В том числе - жизнь ваших детей и родных. Каждый день войны - это десятки смертей мирных людей. Европейцев" , - сказал Резников.

Министр также поблагодарил всех, кто уже помогает.