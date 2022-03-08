Контролировать цены на топливо будут военные администрации

Цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти. Последняя корректировка стоимости топлива Министерством экономики был проведена 3 марта 2022 года. С учетом наценки стоимость бензина на АЗС не может превышать 38,79 грн, а дизеля – 37,92 грн. Однако цифры на табло некоторых заправок гораздо выше указанных. Поэтому правительством было принято решение ввести дополнительный контроль, сообщает Автоцентр.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, контроль цен на АЗС возложен на областные военные администрации и Национальную полицию. Чиновник подчеркнул, что предпринимателям не стоит зарабатывать на войне, так как наказание не заставит себя ждать.

При этом директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отметил, что цены на топливо очень завышены у некоторых оптовых поставщиков. По его словам, до войны премии или дифференциалы поставщиков составляли до 50 долларов к мировой котировке, а сейчас ни достигают 250 долларов.