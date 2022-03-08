В Одесской области возобновили движение через Днестровский мост

Сегодня, 8 марта, 2022 года, в Одесской области разблокировали движение через Днестровский мост. Теперь по нему можно двигаться в сторону государственной границы, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"По моему поручению сегодня разблокировано движение через Днестровский мост. Это позволит возобновить обычный трафик через село Затока Белгород-Днестровского района" , - заявил в Telegram глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Отметим, 6 марта был закрыт транзитный проезд через Затоку и Белгород-Днестровский в сторону границы с Молдовой и Румынией. Весь транспорт должен был идти через Паланку, участок дороги М-15 Одеса-Рени.