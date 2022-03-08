Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор премьером Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию нашей страны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отмечает Зеленский, во время разговора с Беннетом, они обсудили пути прекращения войны на территории Украины.