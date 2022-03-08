Денисова: С начала войны погиб 41 ребенок

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию о числе жертв российского вторжения среди детей.

"По состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украину погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения" , - написала она.

Она добавила, что правоохранителями из Харькова эвакуированы 300 человек.

"Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок" , - отметила Денисова. ﻿﻿

Она сообщила об обстрелах в Харьковской и Донецкой областях, где также пострадали дети. Денисова отметила, что до сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в городах Мариуполь и Волноваха, поскольку они остаются заблокированными российскими оккупационными войсками.

"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире" , - написала она. ﻿

Также в Харькове было атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.