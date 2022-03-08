Денисова: С начала войны погиб 41 ребенок
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала информацию о числе жертв российского вторжения среди детей.
"По состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украину погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения", - написала она.
Она добавила, что правоохранителями из Харькова эвакуированы 300 человек.
"Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок", - отметила Денисова.
Она сообщила об обстрелах в Харьковской и Донецкой областях, где также пострадали дети. Денисова отметила, что до сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в городах Мариуполь и Волноваха, поскольку они остаются заблокированными российскими оккупационными войсками.
"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире", - написала она.
Также в Харькове было атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.