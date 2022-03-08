Сегодня США введут эмбарго на российскую нефть - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки (США) введут запрет на импорт российской нефти из-за войны России против Украины. Официальное решение будет объявлено уже сегодня.﻿ Ссылаясь на репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

"Как сообщают источники, США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома будет уже сегодня" , - отметила она в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны введут запрет на импорт нефти и газа из России, но не европейские, поскольку они пока не нашли альтернативных поставщиков.