Сегодня США введут эмбарго на российскую нефть - Bloomberg
Соединенные Штаты Америки (США) введут запрет на импорт российской нефти из-за войны России против Украины. Официальное решение будет объявлено уже сегодня. Ссылаясь на репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.
"Как сообщают источники, США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома будет уже сегодня", - отметила она в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны введут запрет на импорт нефти и газа из России, но не европейские, поскольку они пока не нашли альтернативных поставщиков.