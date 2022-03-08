Войска РФ разрушили больницу в Изюме - городские власти

Российско-оккупационные войска разрушили Изюмскую центральную городскую больницу. Пациенты самостоятельно выбирались из-под завалов как могли.﻿ Об этом говорится в заявлении заммэра города Владимира Мацокина, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли" , - написал он в Facebook.

Фото: российские войска разрушили больницу в Изюме (facebook.com/volodymyr.matsokin)



