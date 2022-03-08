Столтенберг: НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины. Однако он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля", – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз будет защищать своих союзников.
"Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО", – добавил Столтенберг.