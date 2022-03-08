В победу Украины в войне с РФ верят 78% украинцев

В Украине 78% взрослого населения (старше 18 лет) верят в победу Украины в войне с Россией, начатую кремлевским режимом. Одновременно не верят — 19,5% украинцев, затруднились ответить — 2,7%.﻿ Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного общественной организацией Институт когнитивного моделирования, Центр Социальный мониторинг и агентство Первая рейтинговая система, сообщает Новое время.

Также значительно вырос уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому: ему доверяют 75,1% украинцев, 16,6% - не доверяют, 8,4% - затруднились ответить.

Поддержка действий президента достигла отметки почти в 80%.

Кроме того, большинство опрашиваемых — 75,3% за последнюю неделю уже помогли ВСУ, бойцам территориальной обороны или волонтерам.

Фото: Институт когнитивного моделирования

43,6% респондентов готовы испытывать неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины столько, сколько необходимо. 9,6% готовы терпеть месяц и более, 8,3% - 2-3 недели, 5,6% - 1 неделю, 8,3% - менее недели, 17,8% опрошенных не готовы терпеть вообще, говорится в исследовании.

Почти половина (49%) украинцев проживают в населенном пункте, где проживали до начала войны. 28,9% живут в области, где проживали до начала войны, но в другом населенном пункте, 11,2% - в другой области Украины, 2,8% - за границей.

Фото: Институт когнитивного моделирования

Исследования Социологической группы Рейтинг за 1 марта показало схожие результаты (погрешность - не более 2,8%): 88% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России и только 10% не имели такой уверенности. В то же время, 98% опрошенных поддерживают деятельность ВСУ, 93% поддерживают деятельность Зеленского, 84% поддерживают действия местных председателей.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны, согласно статистическим данным на начало 2022 года, по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: онлайн опрос (Computer Assisted Web Interviewing) с использованием новой технологии RatingBot с приглашением респондентов к участию в опросе в мессенджерах Telegram и Viber, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Стандартное отклонение показателей репрезентативности выборки (доверительный интервал) +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 2 минуты. Сроки проведения исследования: 4-6 марта 2022 года.