Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков
Мэру Харькова Игорю Терехову поступало предложение от российских оккупантов сдать Харьков. Об этом он заявил во время национального телемарафона, сообщает Status Quo.
"Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это", - заявил городской голова.
Он добавил, что коммунальные службы работают, Харьков снабжен водой, теплом – там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению.
"Наши коммунальщики в полной боевой готовности работают и устраняют все, что наделали российские войска", - отметил Терехов.