Шольц, Макрон и Си Цзиньпин поддержат любые переговоры с РФ
Немецкий канцлер Олаф Шольц провел переговоры по теме войны России против Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Китая Си Цзиньпинем. Стороны договорились о поддержке любых переговоров для дипломатического решения конфликта. Об этом, со ссылкой на сайт немецкого правительства, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Сообщается, что сегодня прошли переговоры лидеров Германии, Франции и Китая в формате видеоконференции. На них обсуждалось российское вторжение в Украину и международные усилия для его завершения.
В итоге собеседники договорились поддерживать любые переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта.
"Главы трех государств и правительств высказались за гуманитарную помощь и доступ к захваченным районам, а также за необходимость создания гуманитарных коридоров. По этим вопросам продолжатся контакты министров иностранных дел Германии, Франции и Китая", – говорится в сообщении.