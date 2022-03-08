Шольц, Макрон и Си Цзиньпин поддержат любые переговоры с РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц провел переговоры по теме войны России против Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Китая Си Цзиньпинем. Стороны договорились о поддержке любых переговоров для дипломатического решения конфликта.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт немецкого правительства, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня прошли переговоры лидеров Германии, Франции и Китая в формате видеоконференции. На них обсуждалось российское вторжение в Украину и международные усилия для его завершения.

В итоге собеседники договорились поддерживать любые переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта.