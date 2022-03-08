Глава ядерного регулятора: Украина под высочайшей ядерной угрозой

Ядерные объекты Украины по-прежнему находятся под высочайшей угрозой из-за действий в их отношении военных Российской Федерации. Говорить о каких-либо результатах дипломатических усилий МАГАТЭ и других международных организаций в отношении улучшения ситуации не приходится. Об этом заявил глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вынужден констатировать, что пока, несмотря на активные инициативы украинской стороны, к сожалению, никакие дипломатические усилия МАГАТЭ и других международных партнеров не привели к реальным результатам в снижении или устранении военных рисков на ядерных объектах Украины", – отметил Кориков в своем видеообращении во вторник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине из-за военной агрессии Российской Федерации созданы риски не только радиационных аварий разного масштаба, потери контроля над источниками излучения, но и беспрецедентные риски глобальной ядерной катастрофы.

Кориков акцентировал, что, совершая циничные и жестокие вторжения и дальнейшие захваты ядерных объектов, РФ игнорирует международно признанные принципы и требования безопасности, а также международные обязательства самой России как члена ООН и МАГАТЭ.

Он напомнил, что, согласно резолюции МАГАТЭ, "любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов Устава ООН, международного права и Устава МАГАТЭ" .

Глава ГИЯРУ назвал цинизмом демонстративное нападение на ЗАЭС в ночь на 4 марта, сразу после экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, на котором резко осудили российское военное вторжение в Украину и была подчеркнута недопустимость захвата и уничтожения атомной энергетики.

Кориков добавил, что наряду с захватом территории Зоны отчуждения и промплощадки ЧАЭС, а также промплощадки ЗАЭС, где расположены семь ядерных установок, артиллерийские обстрелы Харькова привели к разрушению здания областного онкологического диспансера, на территории которого находятся высокоактивные радиационные источники, и к повреждению ядерного исследовательского комплекса "Источник нейтронов", загруженного 37 ядерными тепловыделяющими элементами.

"Военный захват ядерных установок, а также военные действия против других ядерных объектов и объектов с использованием источников излучения на территории Украины создают беспрецедентные по своим масштабам риски по ядерной и радиационной безопасности, а также в отношении сохранности ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников излучения", – пояснил глава ядерного регулятора.

Он подчеркнул, что такие действия противника должны рассматриваться как акты ядерного терроризма.