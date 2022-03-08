ГУР: ракетные обстрелы Одесской области ведут коллаборанты

Обстрелы Одесской области ракетами с российских военных кораблей ведут граждане Украины, перешедшие на сторону врага во время аннексии Крыма﻿. Об этом информировало главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Деловая столица.

Военная разведка﻿ обнародовала перечень лиц, находящихся в составе ВМФ России, осуществляющих ракетные обстрелы украинских городов, убивая мирное население. Среди этих людей немало тех, кто имеет одновременно украинские и российские паспорта — до 2014 года они проживали в Крыму и находились на военной службе в Украине.

Крылатые ракеты Калибр морского базирования выпускали сразу несколько судов. В частности, с фрегата Адмирал Эссен под командованием капитана второго ранга Александра Смирнова (гражданин Украины), малого ракетного корабля Грайворон под командованием капитана третьего ранга Глеба Козакова (имел гражданство Украины), подводной лодки Новороссийск под командованием капитана третьего ранга, Игоря Шведы подводной лодки Большой Новгород под командованием капитана второго ранга Сергея Михайлова, подводной лодки Ростов-на-Дону под командованием капитана третьего ранга Александра Александрова (гражданин Украины), фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков под командованием капитана первого ранга РФ Адмирал флота Касатонов под командованием капитана второго ранга Алексея Рябоштана.

Также к нанесению ударов по территории Украины присоединяли патрульный корабль Дмитрий Рогачев под командованием капитана третьего ранга Егора Тугарина (изменник ВМС Украины) и патрульный корабль Василий Быков под командованием капитана третьего ранга Виталия Козьякова, его уничтожили в Черном море вчера, 7 марта.