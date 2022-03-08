Прокуратура: из-за обстрелов в Ахтырке погиб человек, еще 14 ранены

В результате обстрела г. Ахтырка Сумской области 7 марта погиб человек, еще 14 ранены, сообщает Украинская правда.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 года с 22.43 часа в течение почти двух часов с применением военной авиации, а также ракетного оружия обстреливали гражданскую инфраструктуру г. Ахтырка. В результате бомбежек и обстрелов, по состоянию на 13.00 8 марта, 1 гражданское лицо погибло, еще 14 получили ранения. Однако точное количество потерпевших еще уточняется" , - информирует Сумская областная прокуратура﻿ .

Кроме того, повреждены здание городского совета, дома культуры, "Универмага", жилые дома и железнодорожный вокзал.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).