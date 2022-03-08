ОГА: эвакуироваться из Сумм можно будет только до 19:30

Из Сум продолжается эвакуация людей персональным транспортом. Выехать из города можно будет до 19:30, чтобы к 21:00 автомобили смогли выехать из области.﻿ Об этом рассказал Дмитрий Живицкий, председатель ОГА, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

"Организованная колонна выехала в направлении города Ромны... Едут частные автомобили, они едут в направлении Красного Креста... Запомните, конечное время выезда из города Сумы 19:30" , - заявил﻿ он.

После 19:30 блокпост на Роменской будет закрываться и выехать из Сум будет невозможно. Режим тишины согласован до 21:00.