Кабмин изменил правила начисления льгот и субсидий

Кабинет министров Украины изменил порядок начисления льгот и субсидий. Теперь все выплаты будет осуществлять Министерство социальной политики через "Ощадбанк".﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что если местные органы социальной защиты не смогут выполнять свои функции, то все выплаты будет осуществлять напрямую Министерство социальной политики. Льготы и субсидии будет начислять "Ощадбанк", даже если у получателей открыты счета в других банках.

Ранее правительство продлило выплату социальной помощи в течение времени действия военного положения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на получение не нужно.