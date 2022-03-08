Кулеба: нам нужны самолеты, системы ПВО и ПРО

Запад должен ввести против России еще более жесткие санкции, передать Украине самолеты и эффективные средства ПВО и ПРО, полностью изолировать Россию и Путина. Об этом в колонке для The Washington Post написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Лига.net.

Если этого не будет сделано, то призыв "никогда больше" останется просто пустым звуком, говорит он.

"Пришло время доказать, что это были не пустые слова. Россия начала войну в Европе", – сказал Кулеба.

Россия должна столкнуться с более жесткими санкциями, уверен он.

"Необходимо запретить российскому Сбербанку использовать SWIFT, страны должны прекратить покупать российскую нефть, которая теперь запятнана украинской кровью, запретить российским судам заходить в порты; а твердая валюта российских финансовых институтов в США, Швейцарии, Японии, Великобритании и Евросоюзе должна быть заморожена", – считает министр.

По его мнению, Украине также потребуются обязательства по поддержанию постоянного потока необходимых вооружений.

"Чтобы остановить Путина, потребуются решительные и незамедлительные шаги. Нам нужны самолеты. Нужны эффективные системы ПВО и ПРО. Нам нужно защитить наше небо, чтобы российские самолеты и ракеты не убили больше мирных жителей", – пишет Кулеба.

Россия и Путин должны быть полностью изолированы, уверен он.

"Российские послы и представители должны быть исключены из международных организаций. Бойкоты и запреты на культурные и спортивные мероприятия должны быть расширены", – считает министр.

Нет времени ждать или колебаться, говорит Кулеба: "никогда больше" должно стать призывом к действию, а не торжественным, но пустым обещанием.