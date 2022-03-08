Слуга народа: Украина не будет отказываться от своих территорий

Партия "Слуга народа" высказалась относительно переговоров между Украиной и Российской Федерацией. Наша страна не воспринимает никаких ультиматумов агрессора и не будет отказываться от собственных территорий.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу партии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от любых кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым" , – пишет пресс-служба.

Как отмечает партия, сегодня ей приходится здраво смотреть на реальность. Несмотря на то, что Украина не будет отдавать свои земли, важно определиться, каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах целостного государства.