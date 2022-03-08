В ОПЗЖ осудили российское вторжение в Украину

Пророссийская партия ОПЗЖ осуждает вторжение Кремля в Украину﻿. Об этом, ссылаясь на соцсеть сопредседателя партии Юрия Бойко, сообщает Деловая столица.

"Главной задачей Стратегического совета ОПЗЖ является организация гуманитарной помощи населению в регионах, находящихся в зоне боевых действий, помощь беженцам и защита Украины" , — написал он.

Также Бойко подчеркнул, что в их партии осуждают "агрессию российской армии против нашей страны" .

"Члены ОПЗЖ массово записываются в территориальную оборону, чтобы охранять объекты критической инфраструктуры, жилье граждан и бороться с мародерами. Мы помогаем людям, пострадавшим от этой агрессии, участвуем в проведении мирных коридоров, а также оказываем гуманитарную помощь. Мы делаем все, чтобы помочь нашим гражданам в это страшное время. Мы будем защищать Украину!" — добавил политик.

Ранее украинские защитники остановили для проверки автомобиль народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко. Один из защитников попросил политика сказать для истории, что "Путин-ху*ло", однако нардеп заявил, что не ругается.