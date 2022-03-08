"Слуги" предложили альтернативу НАТО для Украины

В партии "Слуга народа" предлагается подписать новый договор с гарантиями безопасности для Украины вместе с США, Турцией и Россией вместо членства в НАТО, сообщает Украинская правда.

"Альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит. У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств гарантий безопасности Украины" , - информирует пресс-служба партии "Слуга народа".

В партии считают, что в таком договоре сторонами-гарантами могут стать США, Турция и страны-соседи Украины вместе с Россией.

Мол, подписав такой договор, Россия будет иметь юридические обязательства по признанию украинского государства и отказа от угроз украинскому народу и правительству.

Очевидно, в партии признают, что такие утверждения могут показаться абсурдными, однако настаивают, что в новом договоре будут зафиксированы конкретные шаги других государств-гарантов в отношении стороны, нарушающей положения договора.

Кроме того, в "Слуге народа" заверили, что ни в коем случае Украина не будет уступать свою территорию и соглашаться на какие-либо ультиматумы относительно своего суверенитета и территориальной целостности.

В заявлении объяснили, что президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу АВС сказал, что Украина готова обсуждать "урегулирование жизни" жителей Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины, оккупированных российскими войсками, а не отказ от них.