Биржа фриланса Upwork отказалась сотрудничать с россиянами

Биржа фриланса Upwork отказался обслуживать клиентов из России: граждане РФ не смогут регистрировать аккаунты на бирже, текущие аккаунты станут "невидимыми"﻿. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Деловая столица.

"Upwork – крупнейшая биржа фриланса в мире. IT-специалисты, маркетологи, специалисты других цифровых профессий находят множество клиентов через Upwork. Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов РФ от клиентов со всего мира ежемесячно. Закрытие Upwork – это более 100 000 граждан, которые потеряют работу в IT. Только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны" , — написал он в Telegram.

Теперь граждане России не смогут регистрировать аккаунты на бирже, текущие аккаунты станут "невидимыми" для клиентов, а текущие контракты должны быть расторгнуты до 1 мая.