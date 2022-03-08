Нацполиция: войска РФ ударили по складу бытовой химии под Киевом

Российские оккупанты атаковали склад бытовой химии и промысловых товаров в Киевской области.﻿ Об этом информирует полиция Киевской области, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Сообщается, что совершен авиаудар по Калиновке Киевской области. Ракета попала в склады и начался пожар.

"Авиаудар по Калиновке! Ракета попала в склады с промысловыми товарами и бытовой химией. Вспыхнул пожар! На месте уже работают полицейские и спасатели" , - сказано в сообщении.﻿

Информация о пострадавших уточняется.

Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, в склад попал не снаряд, а обломки от него, так как ракету класса Калибр сбили украинские ПВО.