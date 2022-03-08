Британия сегодня заблокирует импорт российской нефти - Politico

Согласно материалам Politico со ссылкой на три источника, Британия вслед за Соединенными Штатами готовится запретить импорт российской нефти. Заявление об этом должно появиться сегодня, сообщает Корреспондент.

Запрет на импорт российской нефти связан с вторжением РФ в Украину. Politico также отмечает, что такие же действия со стороны ЕС маловероятны из-за опасений быстрой инфляции и ответных действий России.

Собеседники издания заявили, что запрет вступит в силу через несколько месяцев, чтобы мировой рынок успел приспособиться, а люди в панике не стали скупать бензин.

В официальном сообщении о запрете импорта российской нефти власти Британии скажут своим гражданам, что запасаться топливом не нужно, поскольку российская нефть является минимальной частью британского энергетического баланса, пишет Politico.

В то же время, запрета на российский газ не будет, но чиновники подтвердили, что этот вопрос все еще обсуждается правительством Великобритании.

Тем временем, стоимость одного галлона бензина в США достигла 4,17 доллара, что является историческим рекордом.