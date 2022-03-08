АПЛ заморозила контракт с транслятором в России

Клубы английской Премьер-лиги договорились о приостановке сотрудничества с транслятором матчей чемпионата в России и пожертвовали средства для Украины.﻿ Об этом говорится на официальном сайте лиги, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Премьер-лига и 20 клубов-участников турнира поддержали решение немедленно приостановить сотрудничество с российским телевизионным партнером "Рамблер" ("Окко Спорт"). Также АПЛ решила пожертвовать 1 млн фунтов на нужды украинцев.

"Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру, и наши мысли со всеми пострадавшими. Пожертвование в размере 1 миллиона фунтов стерлингов будет сделано Комитету по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC) для доставки гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается" , – говорится в заявлении АПЛ.

На такой шаг элитный английский дивизион пошел после недели поддержки Украины. Все матчи 28-го тура Премьер-лиги сопровождались лозунгом Football Stands Together ("Футбол стоит рядом") и сине-желтыми флагами. Также капитаны команд вышли на матчи с повязками в цветах украинского флага.