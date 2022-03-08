Нацполиция: во вторник эвакуированы из Ирпеня около 2 тыс. человек
Во вторник из оккупированного Ирпеня (Киевская обл) удалось эвакуировать еще около двух тысяч мирных жителей. Об этом заявила Национальная полиция Киевской области, сообщает Интерфакс-Украина.
"Среди спасенных лиц - дети, пожилые люди, а также 14 тяжелобольных, которые не могли передвигаться самостоятельно" , - заявила нацполиция в Telegram- канали.
Эвакуация происходила сначала по пешим маршрутам, а потом людей доставляли в безопасные места автобусами.
Каждую спасенную женщину стражи порядка встретили цветами, добавили в МВД.