McDonald’s приостановили работу ресторанов в России

После вторжения российских войск в Украину в McDonald’s решили временно остановить работу своих ресторанов в России. Их 847.﻿ Об этом в письме к франшизе и работникам написал CEO компании Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), сообщает Новое время.

«Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания ни в чем не повинным людям. Как Система, мы присоединяемся к миру, осуждая агрессию и насилие и молясь за мир» , — говорится в письме Крис Кемпчински.

Он напомнил, что компания продолжает выплачивать полную заработную плату украинским сотрудникам и пожертвовала $5 млн. в Фонд помощи сотрудникам.

В России у компании работает 62 тыс. чел., компания сотрудничает с сотнями местных, российских поставщиков и партнеров, которые производят продукты и поддерживают бренд.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие в Украине. Несколько лет назад, столкнувшись с трудным решением, Фред Тернер (бывший руководитель McDonald’s, который сыграл ключевую роль в развитии компании — ред.) очень просто объяснил свой подход: "Поступай правильно"» , — написал Крис Кемпчински.

Поэтому в McDonald’s после консультаций с советом директоров, которые были на прошлой неделе, приняли решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В сообщении отмечается, что компания сохранит заработную плату для всех сотрудников McDonald’s в России.

«На данном этапе невозможно предсказать, когда мы сможем вновь открыть наши рестораны в России» , — написал CEO компании, отметив, что уже испытывают сложности в цепочке поставок, а также другие операционные сложности.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в российской сети McDonald’s работало 847 ресторанов, 84% которых управляла сама компания. Остальные открывались по франчайзингу.