Из Измаила стартуют бесплатные перевозки украинцев в Румынию

Из Измаила стартуют бесплатные перевозки украинцев в Румынию

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало речные пассажирские рейсы из порта Измаил в порт Тульча в Румынии, сообщает Корреспондент.

Регулярные бесплатные перевозки стартуют 9 марта. Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет.

Отправка будет происходить от причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день.

Расписание рейсов:

  • посадка (Измаил) - 08:00, прибытие (Тульча) - 10:30
  • посадка (Измаил) - 14:00, прибытие (Тульча) - 15:30
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