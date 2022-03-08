Из Измаила стартуют бесплатные перевозки украинцев в Румынию
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало речные пассажирские рейсы из порта Измаил в порт Тульча в Румынии, сообщает Корреспондент.
Регулярные бесплатные перевозки стартуют 9 марта. Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет.
Отправка будет происходить от причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день.
Расписание рейсов:
- посадка (Измаил) - 08:00, прибытие (Тульча) - 10:30
- посадка (Измаил) - 14:00, прибытие (Тульча) - 15:30