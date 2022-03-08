ОП: две колонны эвакуированных из Сум прибыли в Полтаву и область

Из Сум во вторник, 8 марта, удалось эвакуировать мирных жителей. Первая колонна из 22 автобусов уже прибыла в Полтаву, еще одна — в Полтавскую область.﻿ Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Новое время.

По его словам, 1 100 иностранных студентов продолжат эвакуацию во Львов на поезде. Сейчас они получили питание и находятся в безопасности.

"Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов уже в Полтавской области. Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты" , — написал Тимошенко.

Он уточнил: люди по желанию могут остаться в Полтаве или продолжить эвакуацию во Львов. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.