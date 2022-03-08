МВД: пленные оккупанты будут работать на восстановление экономики Украины
Попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время телемарафона, сообщает Новое время.
По словам Енина, Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции.
"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины", — отметил заместитель.
В то же время он заверил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.
"И именно это отличает нас от российского агрессора, который стреляет по мирному населению, наносит ракетно-бомбовые удары по жилищам. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", — добавил Енин.