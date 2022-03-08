МВД: пленные оккупанты будут работать на восстановление экономики Украины

Попавшие в плен российские оккупанты будут работать на восстановление украинской экономики.﻿ Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время телемарафона, сообщает Новое время.

По словам Енина, Украина будет использовать в отношении российских пленных все возможности, которые предоставляют Женевские конвенции.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины" , — отметил заместитель.

В то же время он заверил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.