В Борисполь попала российская ракета, есть раненые - мэр

Над городом Борисполем Киевской области сбили две российские ракеты, в результате взрыва третьей ранены два человека.﻿ Об этом заявил городской председатель Владимир Борисенко, сообщает Укринформ.

"Действительно, пролетели над нами три ракеты, две из них были ликвидированы силами ПВО" , - сказал Борисенко в эфире в Фейсбук.

По его словам, в результате взрыва третьей ракеты ранены два человека. Он добавил, что воздушную тревогу в городе не объявляли, поскольку траектория ракет была четко понятна, и ПВО "хорошо отработало".

Мэр также подчеркнул, что ситуация контролируемая. В то же время Борисенко призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.