Дженнифер Энистон призвала подписчиков донатить для Украины

В Международный женский день звезда "Друзей" рассказала фолловерам, как помочь нашей стране во время войны, сообщает Сегодня.

Знаменитости продолжают поддерживать украинский информационный фронт и не молчат о войне. Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Теперь Дженнифер Энистон собрала для подписчиков ресурсы, через которые можно помочь украинцам.

В Международный женский день в своем Instagram актриса написала пост о смелых украинках и призвала поклонников донатить для поддержки Украины.

"Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ — как солдаты, как матери, как организаторы, как опекуны беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вами" , – написала Энистон.

Все необходимые ссылки Джен собрала в сторис. Среди них – фонд "Повернись живим", World Central Kitchen – организация, которая кормит беженцев на границах, "Червоний хрест" и другие.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй сделала пожертвования в поддержку украинцев.