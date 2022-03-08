Генштаб: РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений
В России начали скрытую мобилизацию, чтобы восполнить потери личного состава. Также военным РФ запретили разрывать контракты с армией. Об этом заявили в Генштабе ВСУ, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
"С целью восполнения потерь, противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Также в России запретили военным разрывать контракты на прохождение службы.
"С целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрывания контрактов на прохождение военной службы", - говорится в сообщении.