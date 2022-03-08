Генштаб: РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений

Генштаб: РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений

В России начали скрытую мобилизацию, чтобы восполнить потери личного состава. Также военным РФ запретили разрывать контракты с армией.﻿ Об этом заявили в Генштабе ВСУ, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"С целью восполнения потерь, противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ﻿.

Также в России запретили военным разрывать контракты на прохождение службы.

"С целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрывания контрактов на прохождение военной службы", - говорится в сообщении.
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