Генштаб: РФ проводит скрытую мобилизацию под видом учений

В России начали скрытую мобилизацию, чтобы восполнить потери личного состава. Также военным РФ запретили разрывать контракты с армией.﻿ Об этом заявили в Генштабе ВСУ, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"С целью восполнения потерь, противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов" , - говорится в заявлении Генштаба ВСУ﻿.

Также в России запретили военным разрывать контракты на прохождение службы.