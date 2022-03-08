Зеленский выступил перед парламентом Британии

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта выступил с обращением к Палате общин британского парламента по видеосвязи. Его встретили аплодисментами, что очень необычно для британских парламентских традиций, сообщает Корреспондент.

Как передает BBC News, Зеленский поблагодарил Великобританию и "всю цивилизацию больших стран" за поддержку. Отдельную благодарность выразил премьер-министру Борису Джонсону, назвав его другом.

Украинский лидер кратко пересказал главные события 13 дней войны, которую развязала Россия.

"За время войны погибли 50 детей. Пятьдесят великомучеников. Это страшно… пустота - вместо 50 вселенных, которые могли бы жить, их просто забрали" , - сказал он.

Зеленский сравнил борьбу Украины против России с военными действиями Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

"Вы не хотели потерять свою страну, когда нацисты хотели захватить вашу страну. И вы должны были сражаться за Британию" , - сказал он.

По словам Зеленского, украинский народ проявил героические усилия, сражаясь с российскими войсками.

"Обстрелы не сломили нас. Они мобилизовали каждого и каждую из нас. И дали нам ощущение великой правды" , - добавил президент.

Среди прочего он процитировал известную речь британского премьера Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны, известную как Мы будем драться на пляжах.

"Мы не сдадимся и не проиграем! Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем драться в лесах, полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем драться на холмах... И я хочу от себя добавить: мы будем драться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра! И мы не сдадимся!" , - сказал президент Украины.

Зеленский также цитировал Шекспира, заявив, что на известный гамлетовский вопрос "быть или не быть?" Украина уже однозначно ответила "быть".

Он снова призвал британских депутатов ввести новые санкции против России, установить над Украиной бесполетную зону, чтобы остановить российские воздушные удары.

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте ее [Россию] наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа" , - сказал Зеленский.

Следом выступил Джонсон. Он отдал должное выступлению Зеленского и предложил ужесточение санкций против Кремля.

"Никогда ранее, за все столетия нашего парламентаризма и демократии, не слышал Дом представителей такую речь… сегодня гордо звучит в свободном мире "я - українець!" (сказал на украинском языке - ред.). И теперь - время отложить в сторону все наши разногласия, и я выражу общее мнение, когда скажу, что необходимо давить дальше!" , - сказал он.

Делать это британский премьер предлагает посредством укрепления обороноспособности Украины и дальнейших поставок вооружения.

"Затягиванием удавки вокруг Владимира Путина - мы прекратим поставки российской нефти... мы будем применять все меры, гуманитарные и дипломатические, пока Владимир Путин не провалится в своей затее - а Украина не будет снова свободной" , - сказал он.

Выступление Зеленского - первый случай в современных историях, когда лидер другого государства обращается к депутатам непосредственно в зале заседаний Палаты общин. Обычно подобные обращения происходят в другом помещении.

Примечательно также, что депутаты британского парламента пришли слушать Зеленского с сине-желтыми лентами и флагами Украины и Британии.