ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе. Об этом он сказал в интервью BBC News, сообщает Корреспондент.

Клюге отметил, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:

  • доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе
  • укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти
  • открытие операционного центра ВОЗ в Украине

Выступая ранее на пресс-брифинге, Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.

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